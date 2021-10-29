Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Cumhuriyetin ilanının 98.yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği ülkemizin itibarını artırmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz." mesajını yazarak okudu.