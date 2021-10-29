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OTOMATİK OYNAT
04:58
Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2021 | 10:30
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Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında büyük yangın | Video 29.10.2021 | 01:40
00:52
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşım | Video 28.10.2021 | 23:23
01:29:11
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar | Video 28.10.2021 | 23:24
01:35
01:09
CHP aynı ifadelerin geçtiği 6 tezkereyi onaylamış | Video 28.10.2021 | 21:46
01:30
Başkan Erdoğan, 'Memleket İsterim' şiirini okudu | Video 28.10.2021 | 21:32
08:02
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video 28.10.2021 | 19:19
00:42
01:55
AK Parti MYK toplandı | Video 28.10.2021 | 18:07
02:14
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 | Video 28.10.2021 | 18:03
04:20
Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin bilinmeyenleri 28.10.2021 | 16:51
01:25
Şanlıurfa'da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 28.10.2021 | 15:12
02:52
Mehmet Barlas | CHP, HDP, PKK, PYD işbirliği 28.10.2021 | 13:45
03:25
Hasan Basri Yalçın | Karabağ yeniden inşa ediliyor 28.10.2021 | 13:43
01:35
Aksaray’da Kore-Türk Tarih Semineri düzenlendi | Video 28.10.2021 | 12:49
Cumhuriyetin ilanının 98.yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu. Başkan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Şehitlerimizin canları pahasına bizlere emanet ettiği ülkemizin itibarını artırmak ve dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz." mesajını yazarak okudu.