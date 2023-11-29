Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
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