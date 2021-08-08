Eski ABD Başkanı Obama'dan, Covid-19 önlemlerini hiçe sayan doğum günü partisi | Video

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, 60. yaşını kutladığı doğum günü partisinde korona virüs (Covid-19) salgını önlemlerini hiçe sayarak kendisinin ve partiye katılan yüzlerce kişinin yüz maskesi takmadan dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.