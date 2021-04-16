Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker'den Sabah TV'ye flaş açıklamalar

Eski DSP Genel Başkanı ve 57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker, pandemi sonrası dünyanın içinde bulunduğu ekonomik olumsuzlukları, Türkiye'ye yönelik saldırıları ve rezerv tartışmalarını SABAH TV'de değerlendirdi. Türker, Türkiye'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çok olumlu bir adım atarak altın rezervlerini Türkiye'ye taşıdığını söyledi. Muhalefetin '128 milyar kayıp rezerv' söyleminin yanlış olduğunu ifade eden Türker, dışarıdan gelen saldırılara yönelik de milliyetçi bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade etti. Türker, rezervin Türkiye'ye taşındığı sıralarda döviz baskısı ve saldırıların da arttığına dikkat çekti.