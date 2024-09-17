Esra Erol’da akılalmaz olay! Uyuması için 1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aile canlı yayında gözaltına alındı!
ATV’nin ilgiyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından ‘Esra Erol’da’ her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Esra Erol’da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’da programına katılan Dilek Arı eşinin çocuğuna kötü davrandığını söyleyerek isyanını dile getirmişti. Fakat gerçekler canlı yayında ortaya çıktı. Yayına verilen 1,5 yaşındaki bebeğin alkol şişesi tuttuğu hatta alkol şişesini ağzına aldığı o görüntüler büyük tepkilere yol açtı. İşte Esra Erol’da güne damga vuran o olayın detayları!
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