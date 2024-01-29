Esra Erol’da fare zehiri kullandıkları ortaya çıkmıştı! Kayınpeder için ölmeden mezar da mı kazdılar?
ATV’nin reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da programında geçtiğimiz hafta Korkut Ailesi’nin yaşadıkları yer aldı. Kayınvalide Cemile Korkut’un zihinsel engelli eşini öldürmek için geliniyle işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Bugün ise Esra Erol’da programında yepyeni bir gelişme yaşandı. Selçuk Korkut’un iddiası üzerine Bartın’a gidilerek babası için kazılan mezar kontrol edildi. Selçuk Korkut, Eşi Zeynep Nazan’ın babasını öldürmek istediğini dile getirdi. İşte Esra Erol’da yaşananlar!
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