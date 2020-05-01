Video Haber Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına Küçükkaya desteği | Video

Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına Küçükkaya desteği | Video

Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına Küçükkaya desteği | Video
01.05.2020 | 14:29
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ailenin temeline kimler dinamit koyuyor? Yeni tehlike: Feminizm ve eşcinsellik! | Video 11:08
Ailenin temeline kimler dinamit koyuyor? Yeni tehlike: Feminizm ve eşcinsellik! | Video 01.05.2020 | 14:39
DİSK'ten 1 Mayıs provokasyonu! İzin verildiği halde polisin sağlığını hiçe sayarak olay çıkardılar | Video 09:33
DİSK'ten 1 Mayıs provokasyonu! İzin verildiği halde polisin sağlığını hiçe sayarak olay çıkardılar | Video 01.05.2020 | 14:50
Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına Küçükkaya desteği | Video 00:59
Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına Küçükkaya desteği | Video 01.05.2020 | 14:29
Taksim'de sessiz 1 Mayıs | Video 02:48
Taksim'de sessiz 1 Mayıs | Video 01.05.2020 | 14:18
Corona virüse karşı aşı veya ilaç ne zaman bulunacak? Salgın nasıl bitecek? | Video 01:58
Corona virüse karşı aşı veya ilaç ne zaman bulunacak? Salgın nasıl bitecek? | Video 01.05.2020 | 14:17
İstanbul'da sokak sokak corona virüsün yoğun olduğu ilçeler... | Video 02:06
İstanbul'da sokak sokak corona virüsün yoğun olduğu ilçeler... | Video 01.05.2020 | 14:15
Dünya genelinde corana virüs salgınında son durum! | Video 04:30
Dünya genelinde corana virüs salgınında son durum! | Video 01.05.2020 | 14:13
Son dakika: Ankara'da trafik polisine saldırı anı görüntüleri ile ilgili flaş gelişme | Video 00:27
Son dakika: Ankara'da trafik polisine saldırı anı görüntüleri ile ilgili flaş gelişme | Video 01.05.2020 | 13:59
Corona virüsü paradan bulaşır mı? Uzman Doktor'dan flaş insan dışkısı uyarısı! | Video 01:45
Corona virüsü paradan bulaşır mı? Uzman Doktor'dan flaş insan dışkısı uyarısı! | Video 01.05.2020 | 13:21
Son dakika: 1 Mayıs'ta Taksim'de yaşananlar 1 Mayıs 2020 Cuma canlı yayında | Video 03:15
Son dakika: 1 Mayıs'ta Taksim'de yaşananlar (1 Mayıs 2020 Cuma) canlı yayında | Video 01.05.2020 | 13:01
1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? İlk 1 Mayıs nerede, nasıl kutlandı? | Video 12:16
1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? İlk 1 Mayıs nerede, nasıl kutlandı? | Video 01.05.2020 | 12:38
Bursa'da motosikleti ezen komyonet sürücüsü ardına bakmadan böyle uzaklaştı | Video 00:32
Bursa'da motosikleti ezen komyonet sürücüsü ardına bakmadan böyle uzaklaştı | Video 01.05.2020 | 11:44
Tunceli'de aç kalan vaşak yakaladığı kediyi yemek için böyle götürdü | Video 01:02
Tunceli'de aç kalan vaşak yakaladığı kediyi yemek için böyle götürdü | Video 01.05.2020 | 12:17
Son Dakika Haberleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni detayları! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Video 01:06
Son Dakika Haberleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni detayları! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? | Video 01.05.2020 | 13:08
Corona virüsü Covid19 hastası erkeklere kadınlık hormonu şoku | Video 03:04
Corona virüsü (Covid19) hastası erkeklere kadınlık hormonu şoku | Video 01.05.2020 | 11:35
İstanbul'da gece yarısı corona virüsü kısıtlamasına rağmen açık kuafördeki 2 kişiye para cezası | Video 00:19
İstanbul'da gece yarısı corona virüsü kısıtlamasına rağmen açık kuafördeki 2 kişiye para cezası | Video 01.05.2020 | 11:24
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 sendikalardan İşçi Bayramı mesajları ve çelenk bırakma programı | Video 02:05
1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları! 1 Mayıs 2020 sendikalardan İşçi Bayramı mesajları ve çelenk bırakma programı | Video 01.05.2020 | 11:16
Corona virüs salgınında pik noktaya ulaşıldı mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Uzman isim yanıtladı | Video 09:10
Corona virüs salgınında pik noktaya ulaşıldı mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Uzman isim yanıtladı | Video 01.05.2020 | 10:40
Son dakika: Ankara'daki bombalı terör saldırısının faili teröristin yakalanma anı kamerada | Video 06:14
Son dakika: Ankara'daki bombalı terör saldırısının faili teröristin yakalanma anı kamerada | Video 01.05.2020 | 10:28
Son dakika: Ankara'daki terör saldırılarının failleri böyle yakalandı! Adım adım takip edildi | Video 04:31
Son dakika: Ankara'daki terör saldırılarının failleri böyle yakalandı! Adım adım takip edildi | Video 01.05.2020 | 10:23

Cumhuriyet Gazetesi’nin Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta ailesiyle yaşadığı evi görüntülemesi ardından haberin yapılıp yayınlanmasında imzası bulunan 4 ismin ifadeye çağrılması ardından FOX yine devreye girdi. FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, Altun’un evinin açık adresini yayınlayan ve gazetecilik ilkeleriyle baştan aşağıya çelişen tavırlarda bulunan Cumhuriyet çalışanları canlı yayında destek verdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA