Fahrettin Altun’un açık adresini yayınlayan Cumhuriyet çalışanlarına Küçükkaya desteği | Video
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Cumhuriyet Gazetesi’nin Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta ailesiyle yaşadığı evi görüntülemesi ardından haberin yapılıp yayınlanmasında imzası bulunan 4 ismin ifadeye çağrılması ardından FOX yine devreye girdi. FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, Altun’un evinin açık adresini yayınlayan ve gazetecilik ilkeleriyle baştan aşağıya çelişen tavırlarda bulunan Cumhuriyet çalışanları canlı yayında destek verdi.