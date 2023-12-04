Fatih Sultan Mehmet Köprü’nde araç alev alev yandı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
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