Fatih'te tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldi | Video
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Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi'nde tarihi surların bir bölümü gece saatlerinde çöktü. Surlardan kopan parçalarının bir bölümü yola düşerken, surun bir kısmı da arka kısımdaki yeşil alana savruldu. Çökme nedeniyle cadde trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yıkılan sur ve çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Caddenin kapalı olan bölümünde ekipler gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.