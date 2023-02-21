Video Haber Fayın geçtiği tarla 3 metre kaydı | Video
Fayın geçtiği tarla 3 metre kaydı | Video

Fayın geçtiği tarla 3 metre kaydı | Video

21.02.2023 | 19:48

Fayın geçtiği tarla 3 metre kaydı. Detaylar A Haber'de...

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