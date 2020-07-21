FETÖ’cüler bir bir dökülüyor! Sevgi Akarçeşme örgütle ilgili çeşitli itiraflarda bulundu | Video

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kapatılan medya kuruluşu Today’a Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme örgütle ilgili çeşitli itiraflarda bulundu. Kaçak Akarçeşme, günah çıkarırcasına Ergenekon ve Balyoz davalarında sahte delil üretildiğini öğrendiğinde hayal kırılklığına uğradığını ifade ederken, soru çalma konusunu kimin karar verdiğini merak ettiğini ve bilgisi olmadığını belirtti