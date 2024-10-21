FETÖ'nün yeni elebaşı Suat Yıldırım mı olacak? Abdurrahman Şimşek açıkladı: "Örgüt dağılabilir" | Video
Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organları duyurdu. Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber canlı yayınında önemli bilgiler aktardı. Abdurrahman Şimşek, örgütün başına Fetullah Gülen'in sağkolu Suat Yıldırım'ın geçebileceğini ve örgütün çözülme ve dağılma sürecine girebileceğini açıkladı.
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