Fetullah Gülen’in yeğeni Esenyurt’ta yakalandı | Video 24.06.2023 | 16:05 Fetullah Gülen’in yeğeni Asiye Gülen, Esenyurt’ta yakalandı. Asiye Gülen’in eşi de gözaltına alındı. Adreste “F” serisi bir dolar, 16 bin 710 dolar ve sekiz cep telefonu bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen'in saklandığı adresi tespit etti.

Kaynak Holding'e bağlı şirketlerde editör olarak çalıştığı, Asya Katılım Bankası'na destek verdiği, fonlama yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir sendikada üyeliği bulunduğu ve FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile irtibatı olduğu ifade edilen Asiye Gülen, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından Esenyurt İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Asiye Gülen'in imam nikahlı eşi Mustafa Ç. de aynı adreste gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda "F" serisi bir dolar, 16 bin 710 dolar, sekiz cep telefonu, 12 sim kart, iki dizüstü bilgisayar, çok sayıda harici bellek, DVD, harici disk ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.