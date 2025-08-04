Video Haber Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video
Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video

Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video

04.08.2025 | 12:59

Gayrimenkul sertifikalarının bugün başlayacak halka arzı 8 Ağustos'ta sona erecek. Sertifikalar, lansmana özel 7.59 liradan satılacak. Bu model ile dileyen küçük birikimlerle Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olabilecek. Sertifika 14 Ağustos'ta borsada işleme açılacak.

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