Gayrimenkul sertifikasında halka arz başlıyor: Borsadan ev alma zamanı | Video
Gayrimenkul sertifikalarının bugün başlayacak halka arzı 8 Ağustos'ta sona erecek. Sertifikalar, lansmana özel 7.59 liradan satılacak. Bu model ile dileyen küçük birikimlerle Damla Kent Projesi'nden ev sahibi olabilecek. Sertifika 14 Ağustos'ta borsada işleme açılacak.
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