Gaziantep'te yaşanan pitbull dehşetinin ardından Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Beyaz Türkler! Hayvanlarınıza sahip çıkın" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programını sürdürüyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, daha sonra Gaziantep meydanında toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada da önemli açıklamalarda bulundu.