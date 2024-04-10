Video Haber Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV'de...
Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV'de...

Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV'de...

10.04.2024 | 23:15

VAV TV'de Hikmet Öztürk'ün moderatörlüğündeki Yüzler ve İzler programına, yaşantısıyla, mücadelesiyle ve eserleriyle zihinlere kazınan dava - mücadele adamı Sadık Albayrak konuk oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV’de... 52:50
Gerçek bir dava adamı! Gazeteci Sadık Albayrak’ın hayatı VAV TV'de... 10.04.2024 | 23:15
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan İsmail Heniyye’ye başsağlığı! İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek 01:26
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye başsağlığı! "İsrail işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek" 10.04.2024 | 20:52
3 oğlu ve bazı akrabalarının İsrail saldırısında vefat ettiğini öğrenen Hamas liderinden açıklama! 00:31
3 oğlu ve bazı akrabalarının İsrail saldırısında vefat ettiğini öğrenen Hamas liderinden açıklama! 10.04.2024 | 19:12
Şanlıurfa’da motosiklet otomobile ile çarpıştı: 2 ağır yaralı 00:27
Şanlıurfa'da motosiklet otomobile ile çarpıştı: 2 ağır yaralı 10.04.2024 | 18:59
Terör örgütlerine ‘Bozdoğan’ darbesi: Operasyonlarda 32 sığınak imha edildi 01:07
Terör örgütlerine ‘Bozdoğan’ darbesi: Operasyonlarda 32 sığınak imha edildi 10.04.2024 | 18:49
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan çok net Gazze mesajı: Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz! 11:14
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan çok net Gazze mesajı: Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz! 10.04.2024 | 18:44
SON DAKİKA | İsrail vahşeti bitmiyor! Hamas lideri İsmail Heniyye’nin 3 oğlu hayatını kaybetti 02:40
SON DAKİKA | İsrail vahşeti bitmiyor! Hamas lideri İsmail Heniyye'nin 3 oğlu hayatını kaybetti 10.04.2024 | 18:19
Irak’ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi! 00:51
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! 10.04.2024 | 18:18
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı 02:02
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Mehmetçik ile bayramlaştı 10.04.2024 | 18:12
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği! 01:59
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan siyasi parti genel başkanları ile görüştü: Ramazan Bayramı tebriği! 10.04.2024 | 18:12
Bakan Koca Hatay’da Hüsamettin Sivri’yle bir araya geldi | Video 01:39
Bakan Koca Hatay'da Hüsamettin Sivri'yle bir araya geldi | Video 10.04.2024 | 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek 09:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya kadar sürecek 10.04.2024 | 16:16
Başkan Erdoğan, telefonla Mehmetçiklerimizin bayramını kutladı | Video 14:34
Başkan Erdoğan, telefonla Mehmetçiklerimizin bayramını kutladı | Video 10.04.2024 | 15:46
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Gazze mesajı: İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi | Video 04:21
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze mesajı: "İslam dünyası ne yazık ki iyi bir sınav veremedi" | Video 10.04.2024 | 10:28
Bakan Koca, deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı diledi | Video 05:00
Bakan Koca, deprem mezarlığında vatandaşlara başsağlığı diledi | Video 10.04.2024 | 09:28
MHP lideri Bahçeli’den Meral Akşener’e çağrı | Video 14:40
MHP lideri Bahçeli’den Meral Akşener’e çağrı | Video 10.04.2024 | 08:36
Malatya polisi Uyan Sunam türküsünü seslendirdi 06:41
Malatya polisi "Uyan Sunam" türküsünü seslendirdi 10.04.2024 | 01:17
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 00:10
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 09.04.2024 | 21:28
Polisin gözü önünde drift ve ışık ihlaline 34 bin lira ceza 00:17
Polisin gözü önünde drift ve ışık ihlaline 34 bin lira ceza 09.04.2024 | 18:25
Bayraktar Akıncı gururu: 50 bin uçuş saatini tamamladı! | Video 01:36
Bayraktar Akıncı gururu: 50 bin uçuş saatini tamamladı! | Video 09.04.2024 | 17:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA