Girilemez denmişti! İşte komandolarımızın Çemçö Mağarası'na giriş görüntüleri | Video
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Ticaret Odasını ziyaretinde Mehmetçiklerimizin dün gece Irak’ın kuzeyindeki Zap’ta teröristlerin “girilemez” dediği Çemçö Mağarası’nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:33
01:44
00:37
Afyonkarahisar’da örgüt üyelerine darbe 18.04.2023 | 15:18
39:29
01:07
"Marmaris'i şantiyeye çevirdiler" 18.04.2023 | 15:13
00:28
Polatlı’da tonlarca buğday araziye dökülmüş halde bulundu | Video 18.04.2023 | 14:58
03:24
Togg’un ilk mağazası açıldı! İşte Togg deneyim ve teslimat noktaları | Video 18.04.2023 | 14:36
02:05
Bakan Kasapoğlu: "Bizi İzmir’in her yerinde görebilirsiniz" | Video 18.04.2023 | 14:36
00:15
Selçuk Bayraktar KIZILELMA'dan yeni görüntü paylaştı | Video 18.04.2023 | 14:08
02:29
İlk yerli ve milli elektrikli anahat lokomotifi E5000 raylara iniyor | Video 18.04.2023 | 12:24
09:54
Başkan Erdoğan, Üsküdar Nevmekan'da gençlerle sohbet etti | Video 18.04.2023 | 08:09
00:54
02:09
02:10
00:31
00:40
Kadir Gecesi’ndeki siyasi propagandaya vatandaşlardan tepki | Video 17.04.2023 | 21:59
06:23
23:29
02:41