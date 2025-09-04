Video Haber Google'da dünya genelinde kesinti: Uzman isimden A Haber'de önemli mesajlar | Video
Google'da dünya genelinde kesinti: Uzman isimden A Haber'de önemli mesajlar | Video

Google'da dünya genelinde kesinti: Uzman isimden A Haber'de önemli mesajlar | Video

04.09.2025 | 11:06

Arama motoru Google'da 1 saate yakın erişim problemi yaşandı. Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Google'a erişim problemiyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

