Hamza Dağ: "İzmir'de her hanede izimiz olacak" | Video

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Karşıyaka ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrini ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Dağ; "12-15 yıllık süre zarfında bu şehrin her yerinde nasıl izler bıraktıysak, Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da bu şehrin her köşesinde, her hanesinde iz bırakacağız. Yolu da yapacağız, köprüyü de kentsel dönüşümü de yapacağız ama bunun yanında her hanede mutlaka izimiz, eserimiz olacak" dedi.