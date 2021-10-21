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OTOMATİK OYNAT
03:05
Haşmet Babaoğlu | Ne garip dünya! 21.10.2021 | 13:59
05:45
Yavuz Donat | Karikatürlü korona uyarısı 21.10.2021 | 13:56
04:48
Mahmut Övür | Güneştekin Kürtler ve Beyaz Türkler 21.10.2021 | 13:55
05:44
02:15
Mehmet Barlas | Irak ve Suriye’de harekât 21.10.2021 | 11:18
05:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı 21.10.2021 | 10:30
02:43
Engin Ardıç | Dank etti 21.10.2021 | 10:16
01:05
İzmir'de HDP ilçe başkanlarına gözaltı | Video 21.10.2021 | 09:18
00:32
01:15
00:25
03:31
Avrupa’da enerjiyle birlikte sıkıntının boyutu büyüyor! | Video 20.10.2021 | 18:40
02:51
02:35
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı | Video 20.10.2021 | 18:23
10:46
TÜSİAD'ın "Vesayetli Yıllar" özlemi | Video 20.10.2021 | 16:33
00:50
Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki 20.10.2021 | 15:57
00:57
Terör finansmanlarına ağır darbe 80 kişi tutuklandı | Video 20.10.2021 | 15:21
03:36
Engin Ardıç | Uzaylı Orhan 20.10.2021 | 15:29
20:21
01:05
Başkan Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile görüştü | Video 20.10.2021 | 14:34
Haşmet Babaoğlu'nun 21.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...