Video Haber Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video

Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video

20.02.2023 | 20:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 00:12
Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 20.02.2023 | 20:46
Son Dakika: Hatay’ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi! | Video 01:07
Son Dakika: Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana geldi! | Video 20.02.2023 | 20:44
Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den deprem bölgesinde açıklama: Bu felaketi aşacağız | Video 01:48
Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den deprem bölgesinde açıklama: Bu felaketi aşacağız | Video 20.02.2023 | 20:39
Başkan Erdoğan açıkladı! İşte il il deprem bölgesinde TOKİ’nin yapacağı konut sayısını | Video 02:26
Başkan Erdoğan açıkladı! İşte il il deprem bölgesinde TOKİ’nin yapacağı konut sayısını | Video 20.02.2023 | 19:13
Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı: Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz | Video 02:00
Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı: "Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz" | Video 20.02.2023 | 19:00
Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı: Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz | Video 01:06
Muğla’ya gelen depremzedelere yardım elini uzattı: "Yaşadıkları acıyı unutturmaya çalışıyoruz" | Video 20.02.2023 | 18:15
Amerika Birleşik Devletleri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir’i ziyaret etti | Video 06:05
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Anıtkabir'i ziyaret etti | Video 20.02.2023 | 18:39
Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Hatay’da önemli açıklamalar: Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız! | Video 45:32
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız! | Video 20.02.2023 | 18:28
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu | Video 02:30
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Hatay Havalimanı tepkisi: Bunlarda yalan diz boyu | Video 20.02.2023 | 17:56
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Hatay’da | Video 21:12
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli Hatay'da | Video 20.02.2023 | 15:44
AFAD Başkanı Yunus Sezer: Maalesef 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti | Video 13:00
AFAD Başkanı Yunus Sezer: "Maalesef 41 bin 156 insanımız hayatını kaybetti" | Video 20.02.2023 | 14:36
CHP’li Hatice Ülkü Özer’in bu sözleri yeniden gündem oldu Kentsel Dönüşüm’ ifadesi beni çok irite ediyor | Video 00:09
CHP'li Hatice Ülkü Özer'in bu sözleri yeniden gündem oldu "Kentsel Dönüşüm' ifadesi beni çok irite ediyor" | Video 20.02.2023 | 15:13
Bakan Özer: Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız | Video 05:48
Bakan Özer: "Tüm hastanelerde hastane sınıfları açacağız" | Video 20.02.2023 | 12:59
Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’i kabul etti | Video 00:31
Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’i kabul etti | Video 20.02.2023 | 12:59
F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız | Video 37:33
F-16 meselesiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Şartlı satışa sıcak bakamayız | Video 20.02.2023 | 11:13
Zemin etüdü nasıl yapılıyor? Yeni konutlar nereye yapılacak? İşte cevaplar | Video 03:36
Zemin etüdü nasıl yapılıyor? Yeni konutlar nereye yapılacak? İşte cevaplar | Video 20.02.2023 | 10:24
Bakan Akar’dan ’asker kışladan geç çıkarıldı’ söylemlerine sert tepki | Video 08:02
Bakan Akar'dan 'asker kışladan geç çıkarıldı' söylemlerine sert tepki | Video 20.02.2023 | 09:16
Baykar, Evim Yuvan Olsun kampanyasına 22 daireyle katıldı | Video 00:32
Baykar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 22 daireyle katıldı | Video 19.02.2023 | 18:24
Hatay’da sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engellemişti | Video 01:28
Hatay'da sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engellemişti | Video 19.02.2023 | 16:15
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu | Video 01:36
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer ‘Bir karar daha aldık’ diyerek duyurdu | Video 19.02.2023 | 14:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA