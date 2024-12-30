Video Haber Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video
Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video

Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video

30.12.2024 | 12:23

Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

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