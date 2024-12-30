Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video
Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek HÜRKUŞ, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
04:32
Gabar’da 76 kuyudan günlük 69 bin varil petrol üretimi | Video 30.12.2024 | 12:11
01:55
01:20
TSK’dan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör inlerine darbe | Video 29.12.2024 | 14:13
07:35
AK Parti İstanbul'da kongre maratonu başladı | Video 29.12.2024 | 10:40
05:07
18:53
03:46
04:07
Mahmut Övür | 'Karşında genel başkan var, böyle konuşamazsın...' 28.12.2024 | 15:44
04:31
Bercan Tutar | Yeni dünyanın yeni sancağı: Pax-Ottomana 28.12.2024 | 15:42
04:57
Melih Altınok | Mezhep solculuğu 28.12.2024 | 15:39
04:37
Salih Tuna | Çok mu zor? 28.12.2024 | 15:36
41:04
06:32
SON DAKİKA: DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda | Video 28.12.2024 | 12:10
01:36
32:15
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci'den Gazze için 1 Ocak çağrısı 28.12.2024 | 00:22
00:41
Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2024 | 16:34
07:10
Dilek Güngör | Rize'de petrol sondajı başlıyor 27.12.2024 | 15:41
05:24
Melih Altınok | Suriye Devleti PKK'ya izin vermeyecek, darısı başımıza! 27.12.2024 | 15:24
04:31
Mahmut Övür | ‘Rejim kızlarımızın namusunu çiğnediğinde neredeydiniz?’ 27.12.2024 | 15:22