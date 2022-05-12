Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den toplantı sonrası ilk mesaj: Cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık | Video

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Nebati'den bir açıklama geldi. Nebati, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık." dedi.