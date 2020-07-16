HDP Milletvekili Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumrukladı! Hastaneye gitmesine de izin vermedi... | Video
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HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı yumruklayarak darp etti. Yaralanan öğretmen Işık hastaneye gitmek istedi. HDP'li Işık, eşinin telefonunu aldı, hastaneye gitmesine de izin vermedi. Işık, eşinin ağrılarının giderek artması sonrası özel bir hastaneye götürdü.