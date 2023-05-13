HDP mitinginde konuşan Başak Demirtaş öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti | Video

Terör suçlarından tutuklu olan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır'da düzenlenen HDP mitinginde Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu için oy istedi. Hapisteki PKK'lılar lehine sloganların atıldığı mitingde konuşan Başak Demirtaş, öldürülen teröristlerden 'evlatlarımız' diye söz etti. Demirtaş, "Evlatlarımızın kemiklerini bir torbada kucağımıza verenleri tarihi bir dersle siyasetin çöplüğüne nasıl atacağımızı biliyorsunuz" dedi.