HDP ziyaretinde Özgür Özel'e şok! "CHP Eş Başkanı diyesim geldi" | Video 14.12.2023 | 09:59 CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğullarını ziyaret etti. Özgür Özel ile birlikte basının karşısına çıkan DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Özgür Özel için "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eş Başkanı diyesim geldi” demesi gündem oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, DEM Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tulay Hatımoğulları'nı DEM Parti Genel Merkez binasında ziyaret etti. Yaklaşık 1 buçuk saatlik görüşmenin ardından Özel, Bakırhan ve Hatımoğulları beraber basın açıklaması yaptılar.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇLERDE DE DİYALOĞUMUZ SÜRECEK"

Eş Genel Başkanlara göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür eden CHP Genel Başkanı Özel, şunları söyledi:

"Daha önce mecliste görev yaptığım her aşamada da şunu vurgulamıştım; siyasi partilerin arasında ki diyalog hem o ülkenin demokrasisi açısından hem o parlamentonun üretkenliği açısından hem de o ülkedeki toplumsal barış açısından en önemli temel taşlarından bir tanesidir. Kurultayımızı yaptıktan sonra Eş Genel Başkanlar arayarak kutlamışlardı. Takvime baktığımda onlardan hemen bizden önce kurultay yapmışlardı. Bizim o kurultay yoğunluğu içerisinde partimizden bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmemişti. Ben bugün heyetimizle birlikte o ziyareti gerçekleştirdim. Bir araya gelmişken yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Türkiye'yi, dünyayı ve önümüzdeki süreci gerçekleştirdik. Çok verimli, çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz sürecek. Bu diyaloğun Türkiye demokrasisine çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN EŞ BAŞKANI DİYESİM GELDİ"

Sözlerine "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eş Başkanı diyesim geldi" diyerek başlayan DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise bir araya gelerek Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği siyasi süreci değerlendirdiklerini belirterek, "Demokrasiye model olması gereken Türkiye'deki bütün siyasi partilerin Türkiye'nin sorunlarını görüşmek, konuşmak ve hep beraber çözün üretmek üzere diyalog yolunun açık olması özlediğimiz bir şeydir. Ne yazık ki Türkiye tarihine dönüp baktığımızda bu konuda siyasi partilerin tarihi çok zengin deneyimlere sahip değil. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçlerde ülkenin ve bölgemizin içinde bulunduğu krizleri, savaş ve çatışmalara karşı hep birlikte barışı görüşebileceğimiz, bir sürecin inşa edilmesi ile ilgili diyalog ve çözüm kanallarının açık olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.