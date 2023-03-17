HDP'li Sezai Temelli PKK medyasına konuştu "HDP öncülük edecek" | Video

PKK'nın yayın organına konuşan HDP Milletvekili Sezai Temelli açıklamalarda bulundu. Temelli, "Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek." ifadelerini kullandı.