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HDP'li Sezai Temelli PKK medyasına konuştu

HDP'li Sezai Temelli PKK medyasına konuştu "HDP öncülük edecek" | Video

17.03.2023 | 09:24

PKK'nın yayın organına konuşan HDP Milletvekili Sezai Temelli açıklamalarda bulundu. Temelli, "Bu iktidarı devirdiğimiz gün bir son değil bir başlangıç olacak. Ondan sonraki sürecin inşasına HDP öncülük edecek." ifadelerini kullandı.

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