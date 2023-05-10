HDP'li Sırrı Sakık: "Cezaevlerindekilerin gözü bizim üzerimizde..." | Video

2023 seçimlerine kısa bir süre kala 7'li koalisyonun üyesi HDP'den birbiri ardına gizli pazarlığı ifşa eden açıklamalar geliyor. "Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız" diyen HDP'li Sırrı Sakık yaptığı yeni açıklamada, "İlk kez böylesine tarihi fırsat değerlendirilmeli. Yüz binler cezaevinde, onların gözü bizim üzerimizde, sandık başına giderken Selahattin'lerin, Figen'lerin on binlerce arkadaşlarımız var bunların muhasebesini yapmayacaklar mı?" şeklinde konuşarak terörden tutuklu HDP'lilere özgürlük vadetti.