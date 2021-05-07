Video Haber Hilal Kaplan | CHP, FETÖ’nün siyasi ayağıdır

Hilal Kaplan | CHP, FETÖ’nün siyasi ayağıdır

Hilal Kaplan | CHP, FETÖ’nün siyasi ayağıdır
07.05.2021 | 15:55

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Hilal Kaplan'ın 07.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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