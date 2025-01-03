Video Haber Hilal Kaplan | Ölüm, bir ‘AKP projesi’ olabilir mi?
Hilal Kaplan | Ölüm, bir ‘AKP projesi’ olabilir mi?

Hilal Kaplan | Ölüm, bir ‘AKP projesi’ olabilir mi?

03.01.2025 | 17:00

Hilal Kaplan'ın 03.01.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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