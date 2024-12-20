Video Haber Hilal Kaplan | Rahibeler devrimden ümitli: Güvende hissediyoruz
Hilal Kaplan | Rahibeler devrimden ümitli: Güvende hissediyoruz

Hilal Kaplan | Rahibeler devrimden ümitli: Güvende hissediyoruz

20.12.2024 | 15:52

Hilal Kaplan'ın 20.12.2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hilal Kaplan | Rahibeler devrimden ümitli: Güvende hissediyoruz 03:45
Hilal Kaplan | Rahibeler devrimden ümitli: Güvende hissediyoruz 20.12.2024 | 15:52
Melih Altınok | Türkiye kazanınca CHP neden kaybediyor? 04:49
Melih Altınok | Türkiye kazanınca CHP neden kaybediyor? 20.12.2024 | 15:48
MSB: Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi | Video 00:26
MSB: "Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" | Video 20.12.2024 | 11:40
5 Ayrı organize suç örgütüne Hücre operasyonları: 38 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı | Video 00:47
5 Ayrı organize suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 38 şüpheli yakalandı, 24’ü tutuklandı | Video 20.12.2024 | 08:35
Asgari ücret için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ’in 2025 asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu | Video 16:45
Asgari ücret için ilk rakam açıklandı: TÜRK-İŞ'in 2025 asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu | Video 19.12.2024 | 16:48
Tarladan markete ’vergi’ oyunu! Arpacık soğanda büyük tezgah! Sarımsakta da aynı hile var... | Video 03:08
Tarladan markete 'vergi' oyunu! Arpacık soğanda büyük tezgah! Sarımsakta da aynı hile var... | Video 19.12.2024 | 11:28
Bakan Yerlikaya: ’Yasa Dışı Bahis’ suçuna yönelik düzenlenen ’Siberağ-12’ operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı | Video 01:01
Bakan Yerlikaya: 'Yasa Dışı Bahis' suçuna yönelik düzenlenen 'Siberağ-12' operasyonlarında; 319 şüpheli yakalandı | Video 19.12.2024 | 09:29
77 yaşındaki adam tankerin altında kaldı 00:15
77 yaşındaki adam tankerin altında kaldı 19.12.2024 | 00:14
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz’de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir 00:53
Hulusi Akar: Suriye ile Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin bir anlaşma sağlanabilir 18.12.2024 | 23:30
Başkan Erdoğan: Türkiye Türkiye’den büyüktür | Video 01:08:43
Başkan Erdoğan: "Türkiye Türkiye'den büyüktür" | Video 18.12.2024 | 16:19
13 sene sonra ilk uçuş! Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı | Video 02:46
13 sene sonra ilk uçuş! Tarihi Şam-Halep seferi yapıldı | Video 18.12.2024 | 11:44
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 06:24
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 18.12.2024 | 10:14
9 ilde FETÖ’ye yönelik Kıskaç-31 operasyonları: 41 şüpheli yakalandı | Video 00:49
9 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-31” operasyonları: 41 şüpheli yakalandı | Video 18.12.2024 | 09:01
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi | Video 01:10
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi | Video 17.12.2024 | 16:41
Donald Trump’ın ’Başkan Erdoğan’ övgüsünde 2 mesaj: İşte yeni dönemin şifreleri | Video 04:53
Donald Trump'ın 'Başkan Erdoğan' övgüsünde 2 mesaj: İşte yeni dönemin şifreleri | Video 17.12.2024 | 16:09
Mahmut Övür | YÖK’ten İmamoğlu’na diploma sürprizi 05:30
Mahmut Övür | YÖK'ten İmamoğlu'na diploma sürprizi 17.12.2024 | 14:42
Bercan Tutar | Başarı intikamdır 04:25
Bercan Tutar | Başarı intikamdır 17.12.2024 | 14:39
Hilal Kaplan | Hür Halep’ten selam getirdim 03:39
Hilal Kaplan | Hür Halep'ten selam getirdim 17.12.2024 | 14:36
Okan Müderrisoğlu | Suriye üzerine kritik notlar 04:55
Okan Müderrisoğlu | Suriye üzerine kritik notlar 17.12.2024 | 14:32
SON DAKİKA: Katil Esad’ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler! | Video 06:16
SON DAKİKA: Katil Esad'ın toplu mezarları bulundu: Önce işkence merkezlerinde öldürdüler, sonra gömdüler! | Video 17.12.2024 | 13:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA