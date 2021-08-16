Video Haber Hilal Kaplan | Türkiye ve Somali: Alışılmadık bir aşk hikâyesi

Hilal Kaplan | Türkiye ve Somali: Alışılmadık bir aşk hikâyesi

Hilal Kaplan | Türkiye ve Somali: Alışılmadık bir aşk hikâyesi
16.08.2021 | 14:57

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Hilal Kaplan'ın 16.08.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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