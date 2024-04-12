Video Haber Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı
Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı

12.04.2024 | 21:54

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hizbullah’ın saldırısından yeni görüntüler! 03:14
Hizbullah'ın saldırısından yeni görüntüler! 12.04.2024 | 22:03
Hizbullah Hareketi, İsrail’in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı 01:02
Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattı 12.04.2024 | 21:54
SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı! 04:37
SON DAKİKA | Lübnan - İsrail hattında sıcak gelişme: Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı! 12.04.2024 | 21:34
Antalya’da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 04:57
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 12.04.2024 | 20:45
Antalya’da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 06:35
Antalya'da teleferik faciası: 1 ölü, 7 yaralı! 12.04.2024 | 20:48
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi 01:38
Denizdeki cisim ekipleri harekete geçirdi 12.04.2024 | 19:06
Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı! 00:15
Son Dakika: Nuri Alço hastaneye kaldırılmıştı! Nuri Alço hastane odasından paylaştı! 12.04.2024 | 18:33
Beylikdüzü’nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada 00:57
Beylikdüzü'nde seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın kamerada 12.04.2024 | 18:42
Yavuz Donat | Kavimler göçü 07:28
Yavuz Donat | Kavimler göçü 12.04.2024 | 16:42
Nihat Hatipoğlu | Ramazan sonrası yapmamız gerekenler 07:21
Nihat Hatipoğlu | Ramazan sonrası yapmamız gerekenler 12.04.2024 | 16:40
Melih Altınok | Meydanları doldurmazsan doldururlar 04:47
Melih Altınok | Meydanları doldurmazsan doldururlar 12.04.2024 | 16:38
Haşmet Babaoğlu | Bilmiyor muyuz sanki! 03:02
Haşmet Babaoğlu | Bilmiyor muyuz sanki! 12.04.2024 | 16:35
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü | Video 01:58
Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü | Video 12.04.2024 | 16:09
İsrail ordusu gazetecilere saldırdı! TRT Arapça kameramanı ayağını kaybetti | Video 03:43
İsrail ordusu gazetecilere saldırdı! TRT Arapça kameramanı ayağını kaybetti | Video 12.04.2024 | 15:07
Türkiye nerelerde petrol arıyor? Doğu ve Güneydoğu’da aralıksız sondaj çalışmaları | Video 03:44
Türkiye nerelerde petrol arıyor? Doğu ve Güneydoğu'da aralıksız sondaj çalışmaları | Video 12.04.2024 | 14:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Başkentray ile günde 60 bin yolcu taşıdık” | Video 02:25
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: “Başkentray ile günde 60 bin yolcu taşıdık” | Video 12.04.2024 | 10:54
Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı 00:20
Bekçiye ateş açıp yaralamıştı… 2’si de tutuklandı 11.04.2024 | 23:17
Silopi’de taşlı, sopalı kavga: 7 yaralı 00:16
Silopi’de taşlı, sopalı kavga: 7 yaralı 11.04.2024 | 23:08
Ölüdeniz ve Akyaka’da bayram trafiği kilitlendi 00:27
Ölüdeniz ve Akyaka'da bayram trafiği kilitlendi 11.04.2024 | 21:11
Çamlıyayla’da evden kaçan papağan çatıya çıktı 00:38
Çamlıyayla'da evden kaçan papağan çatıya çıktı 11.04.2024 | 20:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA