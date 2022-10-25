Video Haber Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu | Video
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu | Video

Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu | Video

25.10.2022 | 18:15

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı kabul etti.

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