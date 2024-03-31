Video Haber İBB Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı | Video
İBB Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı | Video

İBB Adayı Murat Kurum, oyunu kullandı | Video

31.03.2024 | 12:06

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum oyunu kullandı! "31 Mart'ta güneş doğacak"

VİDEO DEVAM EDİYOR
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, İstanbul Kağıthane'deki İmece İlkokulu'nda eşi ile birlikte oyunu kullandı. Vatandaşlar, Kurum'a yoğun ilgi gösterdi.
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