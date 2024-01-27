İBB Başkan Adayı Murat Kurum SİZTEM İSTANBUL'u tanıttı | Video
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından SİZTEM İSTANBUL'u tanıttı. İstanbul'a SİZTEM gerek notuyla paylaştığı kısa film, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
İBB Başkan Adayı Murat Kurum SİZTEM İSTANBUL'u tanıttı | Video 27.01.2024 | 16:40
03:56
Mahmut Övür | Soykırımcı İsrail yargılanacak 27.01.2024 | 16:49
02:34
Haşmet Babaoğlu | Haftanın Notları: Bir yanlışlık olmalı! 27.01.2024 | 16:47
04:04
Burhanettin Duran | Lahey'de İsrail ve Batı için yeni bir dönem başladı 27.01.2024 | 16:42
03:13
Hülya Güler | CEO devir-teslim kültürü ve Türkiye 27.01.2024 | 16:38
04:04
Okan Müderrisoğlu | Yeni Anayasa... 27.01.2024 | 16:35
02:46
Salih Tuna | İsrail'in zevali 27.01.2024 | 16:33
08:02
32:35
26:06
03:54
11:03
03:20
02:30
Meteoroloji saat vererek uyardı: 26 il için kar ve yağmur alarmı! | Video 27.01.2024 | 09:41
01:12
10 ilde 'SİBERGÖZ-19' operasyonu! 33 şüpheli yakalandı | Video 27.01.2024 | 08:42
17:29
00:48
Başkan Erdoğan, Cameron'u kabul etti | Video 26.01.2024 | 17:01
01:09
02:18
Haşmet Babaoğlu | Gündem 26.01.2024 | 15:36
01:16
Burhanettin Duran | İsveç'e onay ve Reisi'nin ziyaretinin ardından 26.01.2024 | 15:32