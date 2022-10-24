İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metrosunda sona yaklaşıldı | Video

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi metrosunda sona yaklaşıldı. Yüzde 5 fiziki ilerlemede projeyi devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı metro inşatının yüzde 95'ini tamamladı. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Hastane yolunu yapmayan İBB metro yolunu da yapmayacağını bize bildirdi. Hastaneye ulaşım hayat meselesedir dedik ve Bakanlık olarak yapım çalışmasına hemen başladık" dedi.