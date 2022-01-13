İBB'de KİPTAŞ kurasında skandal | Video

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, Tuzla Aydınlık Evler sosyal konut projesi için kura çekimi yapıldı.Kura çekiminde yaşanan skandal kameralara böyle yansıdı. Topların çekimi sırasında bir hostes, çektiği topu torbaya geri atıp tekrar çekti.