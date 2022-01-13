Video Haber İBB'de KİPTAŞ kurasında skandal | Video
İBB'de KİPTAŞ kurasında skandal | Video

İBB'de KİPTAŞ kurasında skandal | Video

13.01.2022 | 16:30

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, Tuzla Aydınlık Evler sosyal konut projesi için kura çekimi yapıldı.Kura çekiminde yaşanan skandal kameralara böyle yansıdı. Topların çekimi sırasında bir hostes, çektiği topu torbaya geri atıp tekrar çekti.

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