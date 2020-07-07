İBB’nin ‘biz yaptık’ çığırtkanlığına! Beyoğlu Belediye Başkanı’ndan ‘video’lu yalanlama
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İstanbul Galata’daki Laleli Çeşme’nin restorasyonunu ve temizliğini kendilerinin yaptığını ileri süren CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne cevap gecikmedi. AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çeşmenin restorasyon hikayesinin yer aldığı bir video paylaşarak CHP’li İBB’yi yalanladı. Yıldız, “D’Aronco’nun mirası ve İBB’nin restore ettik dediği Laleli Çeşme’nin gerçek hikayesi… Çeşme; Beyoğlu Belediyemizin 2017’de başlattığı çalışmalarla aslına uygun hale getirilmiştir. İBB Miras ekiplerine tavsiyem; gerçek işler yapsınlar, yapılmış işleri sahiplenmesinler” dedi.