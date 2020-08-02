İBB'nin kurban kesim skandalının arkasından CHP-Saadet Partisi ittifakı çıktı | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayaşehir Kurbanlık Satış ve Kesim Alanı’nında kasapların kaçması, kesilmeyi bekleyen kurbanlıklar ve vatandaş kesim alanında ortada bırakılması kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kasapların kaçması, 31 Mart yerel seçimlerinde başlayan CHP-Saadet Partisi ittifakını ortaya çıkardı. Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, İBB'nin kurban kesim skandalı ile ilgili detayları canlı yayında açıkladı...