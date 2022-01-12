İBB'ye terör teftişi! Bakan Soylu: Bazı gazetecilere maaş vermek sizi haklı kılmaz | Video
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Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu, teröristle fotoğrafları olan HDP'li Semra Güzel hakkında, "Muhalefet gibi görmezden gelemeyiz, sırtımızı dönemeyiz." ifadelerini kullandı.