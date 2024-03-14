İmamoğlu'ndan bir "hatırlamıyorum" skandalı daha! Geçmiş vaatleri sorulunca yine çuvalladı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında verdiği vaatlerini yine unuttu. Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında verdiği vaatler için "hatırlamıyorum" çıkışında bulunan İmamoğlu bugün ise konuk olduğu YouTube kanalında benzer sözler sarf etti. İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
Kuzey Marmara Otoyolu'nda asit yüklü tır alev alev yandı 15.03.2024 | 00:26
00:30
00:07
01:23
Kayak merkezi Mart ayında yeniden beyaz örtüyle kaplandı 14.03.2024 | 22:00
00:22
CHP'li Oya Tekin'den itiraf gibi açıklama: Seyhan'da 5 yıllık kayıp var 14.03.2024 | 21:50
02:51
01:01
16:12
09:27
02:56
SpaceX’in Starship roketi 3. test uçuşunda ilk kez yörüngeye çıktı 14.03.2024 | 19:13
01:22
İstanbul'da iftar öncesi metrobüslerde yoğunluk 14.03.2024 | 19:13
04:12
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Düzce’de gençlerle buluştu 14.03.2024 | 18:40
01:59
Hamza Dağ’dan taksici esnafına “kamera ve kabin” müjdesi | Video 14.03.2024 | 16:33
01:23
04:04
Mahmut Övür | Çanta skandalının 'kilit' isimleri 14.03.2024 | 16:44
03:53
Bercan Tutar | Dış politikada yeni paradigma 14.03.2024 | 16:43
04:32
Okan Müderrisoğlu | Son düzlük ve oyun değiştirici liderlik 14.03.2024 | 16:40
04:58
Beşiktaş’ta deprem toplanma alanı yerine site inşaatı | Video 14.03.2024 | 16:19
03:49
Salih Tuna | İyi koparmışlar 14.03.2024 | 16:35
00:12
Başakşehir'de zincir markette kavga kamerada | Video 14.03.2024 | 16:06