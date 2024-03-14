İmamoğlu'ndan bir "hatırlamıyorum" skandalı daha! Geçmiş vaatleri sorulunca yine çuvalladı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında verdiği vaatlerini yine unuttu. Geçtiğimiz gün katıldığı bir televizyon programında verdiği vaatler için "hatırlamıyorum" çıkışında bulunan İmamoğlu bugün ise konuk olduğu YouTube kanalında benzer sözler sarf etti. İstanbul'un depreme hazır olup olmadığına ilişkin soruya ise İmamoğlu, "5 yılda nasıl hazırlayayım, mümkün değil." yanıtını verdi.