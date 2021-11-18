İngiltere Avam Kamarası karıştı! Meclis Başkanı'ndan Boris Johnson'a sert sözler: Otur, burada yetkili benim | Video

İngiltere'de alt meclis olan Avam Kamarasında, parlamento müzakerelerine uymadan kendisine yöneltilen soruya cevap vermeye çalışan Başbakan Boris Johnson'a Meclis Başkanı Sir Hoyle tepki gösterdi. Hoyle, Johnson'un sözünü keserek, "Başbakan yerinize oturun, burada yetkili benim" ifadelerini kullandı.