İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'dan videolu paylaşım

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ağı (EECAN) Ticaret Müsteşarı olarak göreve başlayan Kenan Poleo, sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, ailesinin kökenini ve Türk kimliğini anlattı. İyi bir Türkçe ile çektiği videosunda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken ve ailesine ait fotoğraflar paylaşan Kenan Poleo, Türkçe'yi büyük anneleri Rabiye ve Fatma ile dedesi Mehmet'ten öğrendiğini söyledi.