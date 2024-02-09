İş adamına 35 mermi! Çelik yelek sayesinde kurtuldu
Çanakkale’nin Yenice İlçesi’ne bağlı Kalkım Beldesi’nde bağımsız belediye başkan adayı olan iş adamı Mehmet Çelik’in bulunduğu araca dün gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. Aracına toplam 35 mermi isabet eden iş adamı, giydiği çelik yelek sayesinde ölümden döndü.
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