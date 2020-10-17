İşgalci Ermenistan çocukları katletti | Video
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Ermenistan'ın sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 1 yaşındaki Medine bebek ile 15 yaşındaki Nigar yaşamını yitirdi. Sivillerin bulunduğu bölgelere atılan füzelerden birinin çok katlı binaya isabet etmesi sonucu 13 Azerbaycanlının hayatını kaybettiği, 45'ten fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Armenistan'ın kalleş saldırısının yaşandığı bölgeden son gelişmeleri aktardı...