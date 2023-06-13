Video Haber İsmail Saymaz'ın 'seçimi neden kaybettiniz' sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video
İsmail Saymaz'ın 'seçimi neden kaybettiniz' sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video

İsmail Saymaz'ın 'seçimi neden kaybettiniz' sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video

13.06.2023 | 09:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İsmail Saymaz tarafından kendisine yöneltilen, “bu seçimi kaybettiniz nedeni nedir” sorusuna cevap verirken eli ayağına dolandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsmail Saymaz’ın ’seçimi neden kaybettiniz’ sorusu Kılıçdaroğlu’nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video 00:52
İsmail Saymaz'ın 'seçimi neden kaybettiniz' sorusu Kılıçdaroğlu'nu kızdırdı... Suçu kırsal kesime attı! | Video 13.06.2023 | 09:22
17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı | Video 01:22
17 yaşındaki genç sokak ortasında önce darp edildi ardından bıçaklandı | Video 13.06.2023 | 01:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da | Video 00:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da | Video 12.06.2023 | 23:39
Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:16
Muğla’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.06.2023 | 20:45
İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon | Video 00:46
İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon | Video 12.06.2023 | 18:35
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video 25:30
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video 12.06.2023 | 17:55
Hilal Kaplan | Millet İttifakı neden kaybetti? 03:10
Hilal Kaplan | Millet İttifakı neden kaybetti? 12.06.2023 | 17:02
Haşmet Babaoğlu | Öğretmenlik ruhu ve gerçek 02:46
Haşmet Babaoğlu | Öğretmenlik ruhu ve gerçek 12.06.2023 | 16:39
Melih Altınok | Avrupalı yapınca taciz olmuyormuş 04:28
Melih Altınok | Avrupalı yapınca taciz olmuyormuş 12.06.2023 | 16:35
Son Dakika: Başkan Erdoğan’ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC’ye iniş yaptı | Video 12:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC'ye iniş yaptı | Video 12.06.2023 | 14:13
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 05:54
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 12.06.2023 | 10:43
Hafize Gaye Erkanʼın o sözleri tekrar gündem oldu: Türkiye’yi ’United States of Turkey’ olarak görüyorlar | Video 00:08
Hafize Gaye Erkanʼın o sözleri tekrar gündem oldu: Türkiye'yi 'United States of Turkey' olarak görüyorlar | Video 12.06.2023 | 10:32
Başkan Erdoğan KKTC’ye gidiyor | Video 01:42
Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor | Video 12.06.2023 | 09:46
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’na göre suçlu 6 milyon köylü 04:12
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'na göre suçlu 6 milyon köylü 11.06.2023 | 17:01
Melih Altınok | Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 04:37
Melih Altınok | Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 11.06.2023 | 16:59
Erhan Afyoncu | Tarihimizin en uzun süreli yüksek enflasyonu 07:40
Erhan Afyoncu | Tarihimizin en uzun süreli yüksek enflasyonu 11.06.2023 | 16:57
Bercan Tutar | Türkiye Birleşik Devletleri United States of Türkiye 04:06
Bercan Tutar | Türkiye Birleşik Devletleri (United States of Türkiye) 11.06.2023 | 16:54
Haşmet Babaoğlu | Erk-ekler... 02:16
Haşmet Babaoğlu | Erk-ekler... 11.06.2023 | 16:45
Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video 02:24
Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video 11.06.2023 | 13:18
Türk askerine kritik görev! Bloomberg: Kosova’da KFOR komutasını devralabilir | Video 08:28
Türk askerine kritik görev! Bloomberg: "Kosova'da KFOR komutasını devralabilir" | Video 11.06.2023 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA