İsrail'in gözünü kan bürüdü: Gazze'de hastaneye saldırı! 500 kişi hayatını kaybetti
GAZZE SON DAKİKA | İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail, katliamını sürdüreceği mesajını verdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden ise skandal bir karar çıktı. Son gelen Gazze Sağlık Bakanlığı açıklaması: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 500 şehit var. Gazze'de son durum...
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