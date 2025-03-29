İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 29.03.2025 | 13:26 İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüznün hakim olduğu şehitlikte aileler, Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar ederken, şehit kabirlerini temizledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Vali Gül'ün ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Ardından Gül ve beraberindeki İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel şehitlerin kabrine karanfil bıraktı. Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın öncesinde şehit aileleri ve akrabaları Edirnekapı Şehitliği'ni giderek yoğunluk oluşturdu. Hüznün hakim olduğu şehitlikte aileler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar ederken, şehit kabirlerini temizledi.Vali Davut Gül, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim, milletçe yakınlarımız şehitlerimiz. Protokolle, mesai arkadaşlarımızla birlikte her bayram olduğu gibi bu bayram da, şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı mezarlıkta ziyaret ediyoruz, şehitliğe geldik. Rabbim cennetinde kavuştursun. Rabbim şehit ailelerimize sabır versin. Bayram süresince, imkan oldukça arkadaşlarımızla birlikte bir plan dahilinde evlerinde de kendilerini ziyaret edeceğiz" dedi.