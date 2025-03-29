İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti | Video
İstanbul Valisi Davut Gül, Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüznün hakim olduğu şehitlikte aileler, Kur’an-ı Kerim okuyarak dualar ederken, şehit kabirlerini temizledi.
"HER BAYRAM OLDUĞU GİBİ BU BAYRAM DA, ŞEHİTLERİMİZİ, ŞEHİT YAKINLARIMIZI MEZARLIKTA ZİYARET EDİYORUZ"
Vali Davut Gül, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim, milletçe yakınlarımız şehitlerimiz. Protokolle, mesai arkadaşlarımızla birlikte her bayram olduğu gibi bu bayram da, şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı mezarlıkta ziyaret ediyoruz, şehitliğe geldik. Rabbim cennetinde kavuştursun. Rabbim şehit ailelerimize sabır versin. Bayram süresince, imkan oldukça arkadaşlarımızla birlikte bir plan dahilinde evlerinde de kendilerini ziyaret edeceğiz" dedi.
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