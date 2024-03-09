İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları'nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu."
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