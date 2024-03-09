Video Haber İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı | Video
İstanbul'da düzenlenen

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı | Video

09.03.2024 | 09:15

İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları'nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7" operasyonlarında elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da düzenlenen Mahzen-7 Operasyonunda 27 şüpheli yakalandı | Video 01:10
İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda 27 şüpheli yakalandı | Video 09.03.2024 | 09:15
Turgut Altınok’tan Ankara’daki CHP/DEM/Kandil ortaklığına tepki: Devletim bayrağım diyen kimse kabul etmez | VİDEOHABER 03:45
Turgut Altınok'tan Ankara'daki CHP/DEM/Kandil ortaklığına tepki: Devletim bayrağım diyen kimse kabul etmez | VİDEOHABER 08.03.2024 | 21:43
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER 01:21
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun ölümlü kazasında yeni detay: Arkadaşları görüntülerde yer aldı | VİDEOHABER 08.03.2024 | 20:44
İmamoğlu Ben yaptım demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı! 00:36
İmamoğlu "Ben yaptım" demişti: O metroların temeli AK Parti döneminde atıldı! 08.03.2024 | 19:04
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi zalimdir, hırsızdır, katildir 29:04
Başkan Erdoğan: İsrail yönetimi zalimdir, hırsızdır, katildir 08.03.2024 | 18:38
Başkan Erdoğan’dan 8 Mart Kadınlar Günü’nde net mesaj: Önce kadını sonra aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz | Video 35:38
Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Kadınlar Günü'nde net mesaj: "Önce kadını sonra aileyi ve ülkemizi güçlendireceğiz" | Video 08.03.2024 | 15:59
Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video 02:02
Adalet Bakanı Tunç’tan taksici Oğuz Erge cinayeti ve Yazar Eylem Tok’a ilişkin açıklama | Video 08.03.2024 | 13:37
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: “Teknoparkların ortağı olacağız” | Video 09:51
İBB Başkan Adayı Murat Kurum: “Teknoparkların ortağı olacağız” | Video 08.03.2024 | 12:32
Savunma sanayi kadın girişimcilere emanet | Video 09:10
Savunma sanayi kadın girişimcilere emanet | Video 08.03.2024 | 12:33
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:30
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi | Video 08.03.2024 | 12:32
CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler | Video 11:32
CHP’de kirli oyun deşifre oldu, kriz patladı! PKK elebaşı talimat verdi, DEM’lendiler | Video 08.03.2024 | 12:15
Eskişehir’e dev proje! CHP heykel belediyeciliğinden vazgeçmiyor | Video 00:30
Eskişehir’e dev proje(!) CHP heykel belediyeciliğinden vazgeçmiyor | Video 08.03.2024 | 12:07
Bakan Göktaş: Türkiye’ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz | Video 01:23
Bakan Göktaş: "Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz" | Video 08.03.2024 | 09:42
Ekrem İmamoğlu’nun kirli algısı patladı! Ben yaptım dediği metroların temeli AK Parti döneminde atılmış | Video 00:23
Ekrem İmamoğlu’nun kirli algısı patladı! Ben yaptım dediği metroların temeli AK Parti döneminde atılmış | Video 08.03.2024 | 08:47
İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü 01:04
İsrailli holiganlar Atina’da bir kişiyi öldüresiye dövdü 07.03.2024 | 23:56
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı 05:18
Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı 07.03.2024 | 23:49
Bakan Yumaklı Haslı Barajı’nda incelemede bulundu 02:43
Bakan Yumaklı Haslı Barajı'nda incelemede bulundu 07.03.2024 | 23:03
Belçika’dan Gazze’ye havadan yardım operasyonu 01:00
Belçika’dan Gazze'ye havadan yardım operasyonu 07.03.2024 | 23:03
PKK’nın gençlik yapılanmasına darbe: Cezaevindeki PKK’lılara finans sağladılar 01:29
PKK’nın gençlik yapılanmasına darbe: Cezaevindeki PKK’lılara finans sağladılar 07.03.2024 | 20:16
Uyuşturucudan aranan şahıs polisle yaşanan kovalamacada yakalandı 02:23
Uyuşturucudan aranan şahıs polisle yaşanan kovalamacada yakalandı 07.03.2024 | 18:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA